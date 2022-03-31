СБУ: В Україні ліквідовано нову агентурну мережу

Служба безпеки України ліквідувала нову агентурну мережу і знешкодила банду, яка нападала на підрозділи Тероборони, повідомила﻿ пресслужба СБУ.

У Дніпропетровській області в ході спецоперації СБУ нейтралізувала організоване злочинне угруповання, яке здійснило напад на одного з керівників місцевої Тероборони. Той завадив незаконному перевезенню зброї через блокпост.

У Луганській області СБУ відкрила кримінальні провадження щодо групи депутатів Держдуми РФ, які проводили у пропагандистські акції у Луганську, мотивуючи членів збройних формувань так званої "ЛНР" на активні бойові дії проти України.

У Рівненській області СБУ викрила агента російських спецслужб, який збирав розвідувальну інформацію, у тому числі місця дислокації підрозділів ЗСУ.

У Києві затримано ворожого інтернет-агента, який закликав до ведення агресивної війни, погрожував українським військовим і виправдовував злочини окупантів.

У Вінниці СБУ викрила місцеву мешканку, яка в соцмережах виправдовувала російську агресію проти України, закликала до визнання так званої "незалежності Л/ДНР".