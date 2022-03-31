Столтенберг: РФ перегруповує сили і готує нові наступальні дії в Україні

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг наголошує, що Російська Федерація, яка розпочала повномасштабну війну проти України, перегруповує загарбницькі сили та готує нові наступальні дії, повідомляє УНІАН.

Про це Столтенберг сказав на пресконференції у Брюсселі.

"Ми чули нещодавні заяви, що Росія зменшить (масштаби) воєнних операцій біля Києва і у північній Україні. Але Росія неодноразово брехала про її наміри. Тож, ми лише можемо судити на основі дій Росії, а не на основі її слів" , - наголосив Столтенберг.

"Відповідно до нашої розвідки, підрозділи Росії не відводяться, але перегруповуються. Росія намагається перегрупувати, відновити поповнення запасів і зміцнити її наступ на Донбасі. Водночас, Росія зберігає тиск на Київ та інші міста. Тому ми можемо очікувати додаткові наступальні дії, які приноситимуть ще більші страждання" , - додав він.

При цьому, генеральний секретар Альянсу заявив, що Росія повинна припинити цю безглузду війну, вивести усі її війська і сумлінно брати участь у переговорах.