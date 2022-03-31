Кулеба у Варшаві обговорив із Дудою війну в Україні

У четвер, 31 березня, голова МЗС України Дмитро Кулеба прибув у Варшаву, де мав зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою, повідомляє Корреспондент.

"У розвиток свого активного діалогу з президентом України Володимиром Зеленським президент Польщі Анджей Дуда прийняв мене сьогодні у Варшаві. Ми високо цінуємо рішучу підтримку Польщею України і гостинність по відношенню до українців. Вільна і сильна Україна – це вільна і сильна Польща і Європа" , – написав Кулеба у Twitter.

У свою чергу Канцелярія президента Польщі повідомила, що розмова стосувалася ситуації в Україні й стану оборони.

"Розмова президента Анджея Дуди з головою української дипломатії Дмитром Кулебою стосувалася ситуації в Україні, стану оборони України від російської агресії та підтримки, яку Польща надає своєму східному сусідові" , – йдеться в повідомленні