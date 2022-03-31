В ОП назвали кількість полонених українських чиновників

За даними Офісу президента, в полоні росіян перебуває 24 посадовців органів місцевої влади та державних службовців, щодо ще двох інформація уточнюється, повідомляє Українська правда.

"24 – це всі викрадені посадові особи, серед яких міські та селищні голови, їхні заступники, інші представники державних установ. Це – особи, які ще перебувають у полоні" , - передає "Суспільне" з посиланням на дані Офісу президента.

Щодо ще двох осіб інформацію наразі уточнюють.

Крім того, в ОП нагадали про затримання росіянами трьох членів мерії Балаклії на Харківщині, які погодились співпрацювати з окупантами. Ідеться про міського голову Балаклії Івана Столбового, заступника міського голови Сергія Полторака та начальника відділу цивільного захисту й взаємодії з правоохоронними органами Олега Блудова.

Раніше жителі Харківщини розповіли, що мер Балаклії Столбовий пішов на колаборацію з окупантами.