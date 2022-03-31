ГУР показало личные данные белорусских десантников

У розпорядження української спецслужби потрапив список військовослужбовців 38 десантно-штурмової бригади (в/ч 92616, місто Брест) збройних сил Білорусі.﻿ Про це поінформувало Головне управління розвідки Міністерства оборони, повідомляє Новое время.

В оприлюднених документах містяться персональні дані понад 100 десантників. Зокрема, їхні фотографії, імена, військові звання, посади, ідентифікаційні номери, адреси реєстрації/проживання, контактні телефони, а також марки та номери автомобілів.

Фото:ГУР

Наразі білоруські військові офіційно поки не вступили у війну РФ проти України, проте режим Олександра Лукашенка активно підтримує Кремль, надаючи територію країни у розпорядження ЗС РФ.