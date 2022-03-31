Ердоган має намір організувати зустріч Зеленського та Путіна

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що найближчим часом має намір провести зустріч президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна, повідомляє Корреспондент.

"Ердоган має намір найближчим часом провести переговори з Путіним та Зеленським, він додав, що кінцева мета - звести їх разом" , - цитує Anadolu заяву Ердогана.

При цьому РосЗМІ зазначають, що Ердоган планує говорити з Путіним та Зеленським цього тижня.

Водночас прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Зеленського та Путіна можлива після повного опрацювання тексту договору між Росією та Україною.

Також Ердоган вкотре заявив, що його країна не братиме участі у санкціях проти Росії. Оскільки "надає великого значення підтримці діалогу з нею".

Він зазначив, що країна зазнавала проблем з постачанням пшениці через війну в Україні, але "вони значною мірою вирішені".

Крім того, президент Туреччини спрогнозував, що цього року їх відвідає менше туристів з України та РФ, ніж у 2021 році, тому Туреччина залучить відпочиваючих з інших країн.