ОВА: У Чернігівській області заборонили збирати на брухт пошкоджену техніку військових
У Чернігівській області заборонено здавати на брухт пошкоджену техніку військовослужбовців, повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус.
Таке розпорядження №121 було видано 30 березня.
"На території Чернігівської області забороняється збирання, заготівля та здійснення операцій з металобрухтом, що утворився внаслідок знищення або пошкодження будь-якої військової техніки та її елементів", - написав він.
Чаус додав, що це необхідно для кращого документування агресії та злочинів російських військ.