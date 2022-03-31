ОВА: У Чернігівській області заборонили збирати на брухт пошкоджену техніку військових

У Чернігівській області заборонено здавати на брухт пошкоджену техніку військовослужбовців, повідомив﻿ голова ОВА В'ячеслав Чаус.

﻿Таке розпорядження №121 було видано 30 березня.

"На території Чернігівської області забороняється збирання, заготівля та здійснення операцій з металобрухтом, що утворився внаслідок знищення або пошкодження будь-якої військової техніки та її елементів" , - написав він.

Чаус додав, що це необхідно для кращого документування агресії та злочинів російських військ.