Зеленський виступив перед парламентом Бельгії та закликав допомогти Маріуполю

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Маріуполь зараз — найстрашніше місце в Європі.﻿ Про це він сказав під час виступу у парламенті Бельгії, повідомляє Новое время.

"Сьогодні це найстрашніше місце у Європі. Там пекло, там катастрофа, яку знає весь світ. Але ні в кого немає достатньої рішучості зупинити катастрофу в цьому місті та в інших містах України" , — зазначив він.

Зеленський нагадав, що до війни Маріуполь був одним з найбільш перспективних та економічно сильних міст України.

"Так було до війни. Наразі понад 90% усіх будинків міста повністю зруйновано російськими ударами авіації, артилерії, мінометів, танків. Загинули тисячі мирних маріупольців. Людей ховають прямо у місті у дворах багатоповерхівок, вірніше, що залишилося від багатоповерхівок. Понад три тижні у повній блокаді - російські військові закрили всі в'їзди до міста, заблокували підхід з моря. Там немає нічого — води, їжі, ліків — немає життя. Але Маріуполь не здається і продовжує боротися з окупантами" , — резюмував український президент.

Маріуполь знаходиться в облозі з 1 березня. У місті немає води, світла, тепла та зв’язку. Багато хто не може знайти своїх рідних, які залишилися у місті з моменту повномасштабного вторгнення Росії та блокади окупантами. Загиблих, яких нема кому поховати, комунальні служби ховають у братських могилах.

Російські окупанти блокують централізовану евакуацію з міста. Люди могли покинути Маріуполь лише приватним транспортом чи пішки.

За останніми даними, у Маріуполі з моменту блокади загинули близько 5000 мирних жителів, 210 з них — діти. Наразі там залишаються близько 170 тисяч людей.