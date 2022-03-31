Медуза: Кремль через військові провали шукає "нову ідеологію"

Російське військове керівництво до кінця березня змирилося, що Київ не вдасться взяти силами, задіяними у повномасштабному вторгненні в Україну. Про це пише Медуза з посиланням на три джерела, близькі до адміністрації російського диктатора, і двох співрозмовників, близьких до російського уряду, повідомляє Новое время.

Співрозмовники видання кажуть, що у перші дні вторгнення і російські окупанти, і Владімір Путін вважали, що вторгнення в Україну пройде "доволі легко". Так, наприкінці лютого наближений до адміністрації Путіна співрозмовник Медузи майже не сумнівався, що великі міста України, зокрема Київ, будуть захоплені, а однією з головних проблем для країни-агресора стане організація роботи окупаційних «адміністрацій». Але, як пише Медуза, вже на початку березня риторика джерел почала змінюватися, і зараз вони вважають «найбільш імовірним сценарієм» окупацію Донбасу.

П'ять співрозмовників видання кажуть, що пом'якшення переговорної позиції Росії пов'язане з невдачами на фронті. Також Медуза з посиланням на джерела повідомляє, що наприкінці березня урядовці продемонстрували Путіну викладки щодо стану російської економіки, які свідчать про те, що «хоч якось нормально жити країна під такими санкціями не зможе».

Три джерела Медузи, наближені до адміністрації Путіна, кажуть, що російський диктатор ще не вирішив, що робити далі. За словами одного з них, Путін готовий вислухати і тих, хто наполягає на мирі з Україною, і тих, хто хоче продовжувати повномасштабну війну. У «партії війни» зараз глава Чечні Рамзан Кадиров і речник Держдуми В'ячеслав Володін, які «вважають, що за бій до перемоги сам Путін, тому як би йдуть за ним». Також продовження війни вимагають деякі російські пропагандисти. Так, голову російської делегації на переговорах із Україною Владіміра Мединського «змішав з брудом» пропагандист Владімір Соловйов, пише Медуза.

Один із політтехнологів, що співпрацює з Кремлем, сказав виданню, що в адміністрації Путіна побоюються падіння його рейтингу.

"Громадяни виявилися перегріті пропагандою. Припустімо, ухвалюється рішення зупинитися на території Донбасу. А що тоді з „нацистами“? Ми більше проти них не воюємо? Людям стільки втовкмачували це слово, що я не уявляю, як без втрат для рейтингу влади можна зупинитися на Донбасі" , — заявив він.

Джерела Медузи повідомили, що в Кремлі відбулася нарада щодо можливих стратегій того, як пояснити росіянам можливі переговори про мир з Україною, але «дієвих стратегій для пояснення не знайшлося».

Близький до адміністрації Путіна співрозмовник видання нагадав про російські пропагандистські штампи про швидке «взяття Києва» і «парад на Хрещатику»:

«І що після цього сказати? Що Київ брати передумали? А чому? Так, справжніх, відданних прихильників війни до кінця не так багато, але це дуже гучна частина суспільства, вона вже почала шуміти [після переговорів 29 березня у Стамбулі]».

За даними Медузи, у російському внутрішньополітичному блоці готуються до «неминучого падіння рейтингів» після закінчення війни та економічної кризи. Джерела видання заявили, що близьким до Кремля політтехнологам доручили подумати про «нову ідеологію для країни», про «якусь нову національну ідею»:

«У якомусь вигляді мир все одно буде, і люди будуть ставити питання: а заради чого це було? Київ не взято, більшість санкцій не знято, жити при них погано. Навіщо це все терпіти? Цю порожнечу треба буде заповнити, щоб її не заповнив ще хтось».