Україна отримала від Іспанії десять літаків зі зброєю

Іспанія направила до України вже десять літаків зі зброєю. Про це у четвер, 31 березня, заявила міністр оборони королівства Маргарита Роблес, повідомляє Корреспондент.

За її словами, ці літаки приземляються в країні, яка межує з Україною – якої саме Роблес не уточнила – після чого вивантажуються та доставляються українським військовим, пише іспанська la informacion.

Усього за останній місяць було відправлено десять рейсів, сім із них із наступальною зброєю та ще три - з оборонним та гуманітарним вантажем, згідно з даними, зібраними Europa Press.

Роблес наголосила, що ці поставки продовжуватимуться виходячи з потреб України. Так, останнім рейсом в Україну було доставлено броньовану машину швидкої допомоги для евакуації поранених із міста Маріуполя.

"Готовність Іспанії, як і інших країн НАТО і Євросоюзу, полягає в тому, щоб допомогти максимальній кількості громадян України. Ми надішлемо все необхідне" , - запевнив Роблес, апелюючи до права українців на самооборону.

Тим часом, видання Еl mundo повідомляє, що російські військові опублікували фото зброї, захопленої в українських захисників, у тому числі гранатомета C90, що поставляється Іспанією. Однак, судячи з фотографій, ця модель гранатомета, яка є одноразовою, була б використана.