Турция готова стать гарантом безопасности Украины
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність стати однією з країн, які гарантують безпеку України. При цьому він зазначив, що на такий крок Анкара піде після уточнення деталей, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.
"Ми (Туреччина - ред.) можемо бути однією з країн-гарантів в частині забезпечення безпеки України. Однак, звичайно, деталі цього повинні бути уточнені", - цитує турецьке видання NTV заяву Ердогана.
Турецький лідер також заявив про незмінність позиції Анкари щодо санкцій проти Росії.
"Ніяких дій проти Туреччини з боку Росії в рамках цього ланцюжка санкцій не робилося", - додав Ердоган.
Напередодні Ердоган заявив про плани провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським і главою Кремля Володимиром Путіним.