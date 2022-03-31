Турция готова стать гарантом безопасности Украины

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність стати однією з країн, які гарантують безпеку України. При цьому він зазначив, що на такий крок Анкара піде після уточнення деталей, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

"Ми (Туреччина - ред.) можемо бути однією з країн-гарантів в частині забезпечення безпеки України. Однак, звичайно, деталі цього повинні бути уточнені" , - цитує турецьке видання NTV заяву Ердогана.

Турецький лідер також заявив про незмінність позиції Анкари щодо санкцій проти Росії.

"Ніяких дій проти Туреччини з боку Росії в рамках цього ланцюжка санкцій не робилося" , - додав Ердоган.

Напередодні Ердоган заявив про плани провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським і главою Кремля Володимиром Путіним.