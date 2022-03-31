Терехов: Жителі Харкова почали повертатися в місто
Жителі Харкова, які залишили місто у зв'язку з бойовими діями, почали повертатися. Про це в ефірі інформаційного телемарафону розповів мер Харкова Ігор Терехов, повідомляє УНІАН.
"Дуже багато сьогодні до Харкова повертається родин. Якщо квартири зруйновані, ми надаємо місця в дитячих садках, школах або, якщо є можливість у друзів або знайомих залишитися. Але люди почали повертатися", - додав він.
Однак Терехов підкреслив, що обстріли в місті не припиняються.
"Не було жодного спокійного дня, щоб у нас не було обстрілів. Причому, ці обстріли сьогодні ведуться з землі. До цього і з повітря були обстріли", - зазначив мер.
Терехов також закликав жителів міста дотримуватися всіх заходів безпеки,
"тому що можливі будь-які моменти, пов'язані з вибухами".
Крім того, він поінформував, що до Харкова надходить гуманітарна допомога, працюють хлібозаводи, магазини, аптеки.