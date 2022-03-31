ЗСУ: росіяни відвели 700 одиниць техніки у бік Білорусі

У ніч проти четверга, 31 березня, російські війська відвели у бік кордону з Білоруссю близько 700 одиниць військової техніки. Про це заявив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ бригадний генерал Олександр Грузевич на брифінгу у Києві, повідомляє Корреспондент.

"За ніч майже 700 одиниць техніки відійшли у бік Іванкова, у бік білоруського кордону. Це від 3 до 4 тактичних батальйонних груп. Тобто вони відходять углиб" , - сказав він.

У ЗСУ вважають, що противник або проводить передислокацію, або переміщує сили на Донбас.

"Ми розглядаємо два варіанти: це або передислокація, перегрупування та переоцінка своїх сил. Але з огляду на динаміку дій по всій Україні є велика ймовірність, що БТГ, які відходять (а вони не всі відходять, частина сил) спливуть на Донбасі. Тому що не тільки по Київській області, але майже на всіх напрямках супротивник свій наступальний потенціал вичерпав. Йому треба відновити сили для того, щоби продовжити наступальні дії" , - пояснив Грузевич.

При цьому він додав, що навколо Києва залишаються "досить чималі" сили РФ.

"Боятися нічого, але шкоди вони можуть заподіяти" , - уточнив Грузевич.

Водночас він заявив, що "найближчим часом на нас чекають хороші новини".

"Я думаю, день-два і ми бачитимемо прекрасну картину і далі розвиватимемо свій успіх. Але по ﻿ ряд з цим не треба скидати з рахунку та сили ворога, тому що на сьогоднішній день навколо Києва їх достатньо для того, щоб спробувати завдати будь-якої. то удар у відповідь. Насамперед це стосується ракетних ударів, які щодня продовжуються і з кожним днем нарощуються" , - сказав Грузевич.

Генерал виключив можливість проникнення ворога у Києві.