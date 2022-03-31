Путін підписав указ про продаж газу за рублі

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким затверджується новий порядок розрахунку за природний газ для "недружніх країн", повідомляє Корреспондент.

Про підписання указу Путін розповів на засіданні з авіагалузі. За його словами, "недружні країни" мають відкрити рублеві рахунки в банках Росії.

Якщо такі платежі нічого очікувати здійснюватися, то російська сторона це вважатиме невиконанням зобов'язань. Тоді діючі газові контракти буде зупинено, зазначив Путін. Новий порядок набуде чинності вже 1 квітня.