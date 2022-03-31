Енергоатом: Окупанти збираються покинути ЧАЕС
Російські військові збираються покинути Чорнобильську АЕС, про свій намір вони повідомили співробітникам станції, однак на ЧАЕС ще залишається частина військових РФ.
Про це повідомив "Енергоатом".
"Підтвердилася інформація, що окупанти, які захопили Чорнобильську АЕС та інші об‘єкти у Зоні відчуження, двома колонами вирушили в бік українського кордону з Республікою Білорусь. Наміри покинути ЧАЕС загарбники сьогодні зранку озвучували українському персоналу станції", - йдеться в повідомленні.
"Енергоатом" зазначив, що підтвердилася й інформація про фортифікаційні споруди, окопи, які військові РФ будували прямо в Рудому лісі – найзабрудненішому в усій Зоні відчуження.
"Тож не дивно, що окупанти отримали значні дози опромінювання й запанікували за перших ознак хвороби. А проявилася вона дуже швидко. Відтак серед військових почав назрівати майже бунт, і вони почали збиратися звідти", - йдеться в повідомленні.
Також є дані про те, що наразі формується для руху в бік Білорусі ще й колона військових РФ, які тримали в облозі місто Славутич, повідомив "Енергоатом".