Енергоатом: Окупанти збираються покинути ЧАЕС

Російські військові збираються покинути Чорнобильську АЕС, про свій намір вони повідомили співробітникам станції, однак на ЧАЕС ще залишається частина військових РФ.

Про це повідомив﻿ "Енергоатом".

"Підтвердилася інформація, що окупанти, які захопили Чорнобильську АЕС та інші об‘єкти у Зоні відчуження, двома колонами вирушили в бік українського кордону з Республікою Білорусь. Наміри покинути ЧАЕС загарбники сьогодні зранку озвучували українському персоналу станції" , - йдеться в повідомленні. ﻿

"Енергоатом" зазначив, що підтвердилася й інформація про фортифікаційні споруди, окопи, які військові РФ будували прямо в Рудому лісі – найзабрудненішому в усій Зоні відчуження.

"Тож не дивно, що окупанти отримали значні дози опромінювання й запанікували за перших ознак хвороби. А проявилася вона дуже швидко. Відтак серед військових почав назрівати майже бунт, і вони почали збиратися звідти" , - йдеться в повідомленні.

Також є дані про те, що наразі формується для руху в бік Білорусі ще й колона військових РФ, які тримали в облозі місто Славутич, повідомив "Енергоатом".