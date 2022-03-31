РФ за місяць втратила майже $40 млрд золотовалютних резервів

Станом на 25 березня 2022 року міжнародні резерви РФ склали 604,4 мільярда доларів, скоротившись у порівнянні з 18 лютого 2022 року на 38,8 мільярда.﻿ Про це йдеться на сайті регулятора на своєму сайті, повідомляє Економічна правда.

Згідно з пресрелізом, основними факторами скорочення резервів були валютні інтервенції, валютне рефінансування, а також переоцінка валютних активів.

Близько половини золотовалютних резервів центробанку заморожено через санкції заходу у відповідь на російське вторгнення в Україну.