У Маріуполі зник зв'язок зі співробітниками ООН
Агентство ООН у справах біженців (УВКБ) не може зв’язатися з низкою своїх співробітників, які перебувають в українському місті Маріуполь. Про це заявив Верховний комісар організації Філіппо Гранді, повідомляє Новое время.
"Декому вдалося вибратися. Дехто знаходиться всередині, і на даний момент ми не можемо з ними зв’язатися. Це мої колеги", — цитує CNN його слова.
Також Гранді закликав до «твердих зобов’язань», що не буде бойових дій, щоб забезпечити роботу евакуаційних коридорів, додавши, що це «дуже складно, і потрібні такі запевнення, інакше ми не зможемо цього зробити».
"Ми допомогли у Харкові лише минулого тижня, але для цього нам потрібні тверді зобов’язання, що бойових дій не буде, і нам потрібно небагато часу", — зазначив він.