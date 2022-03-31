У Маріуполі зник зв'язок зі співробітниками ООН

У Маріуполі зник зв'язок зі співробітниками ООН

Агентство ООН у справах біженців (УВКБ) не може зв’язатися з низкою своїх співробітників, які перебувають в українському місті Маріуполь.﻿ Про це заявив Верховний комісар організації Філіппо Гранді, повідомляє Новое время.

"Декому вдалося вибратися. Дехто знаходиться всередині, і на даний момент ми не можемо з ними зв’язатися. Це мої колеги", — цитує CNN його слова.

Також Гранді закликав до «твердих зобов’язань», що не буде бойових дій, щоб забезпечити роботу евакуаційних коридорів, додавши, що це «дуже складно, і потрібні такі запевнення, інакше ми не зможемо цього зробити».

"Ми допомогли у Харкові лише минулого тижня, але для цього нам потрібні тверді зобов’язання, що бойових дій не буде, і нам потрібно небагато часу", — зазначив він.

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