Відновлено послугу перереєстрації авто при купівлі-продажу

Українці знову зможуть перереєструвати транспорт при покупці. Послугу відновили в сервісних центрах МВС з 31 Березня, повідомляє УНІАН.

У МВС вказали, що тисячі людей щодня зверталися в Сервісні центри МВС для перереєстрації авто, тому що багато українців залишилися без засобів пересування.

"Відсьогодні ми відновлюємо цю послугу. У цей важкий час слід максимально забезпечити доступ до державних послуг. Тому що кожна така дія це наша "вистоїмо" для країни" , - зазначив заступник міністра Богдан Драпятий.

Крім того, українці знову зможуть скласти іспити на водійські права категорії С1, С, С1Е, СЕ, D1, D, D1E, DE. Водночас ті, хто пройшов навчання в автошколі, зможуть скласти теоретичний іспит на категорію в.

Також в МВС нагадали, що скласти практичний іспит в сервісному центрі на автомайданчику не треба, крім категорій А1, А, В1.