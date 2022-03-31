Після указу Путіна газ у Європі подорожчав до $1500

Вартість ф'ючерсів на газ у Європі перевищила $1480 за тисячу кубометрів на тлі заяви президента Росії Володимира Путіна про те, що недружнім країнам потрібно буде оплачувати газ у рублях із 1 квітня. Про це свідчать дані торгів у четвер, 31 березня, повідомляє Корреспондент.

Так, сьогодні у другій половині дня вартість квітневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах злетіла на 6% і на максимумі досягла 127,37 євро за 1 МВт·год або близько $1483 за тис. куб. м з урахуванням поточного курсу свідчать дані біржі ICE.

До 16:45 ціна на газ скоригувалась до 123,8 євро за 1 МВт·год, або $1439 за тис. куб. м.

Стрибок котирувань стався на тлі заяви Володимира Путіна про підписання ним указу про розрахунки за газ із недружніми країнами за рублі. Якщо контрагенти не погодяться платити, то Росія вважатиме це "невиконанням зобов'язань з боку покупця з усіма наслідками, що витікають" і чинні контракти будуть призупинені, попередив Путін.