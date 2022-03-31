Британія не платитиме за російський газ рублями - Джонсон
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон розповів, що країна не платитиме за російський газ у рублях, пише Тетяна Самарук, РБК-Україна.
Як пише The Guardian, відповідаючи на запитання, чи існують обставини, за яких Великобританія платитиме в рублях за російський газ, Борис Джонсон сказав:
"Ми не будемо цього робити".
Раніше повідомлялося, що Путін підписав указ про торгівлю газом з "недружніми країнами" в рублях. Також повідомлялося, що ціни на газ у Європі різко зросли після указу Путіна про розрахунки у рублях.