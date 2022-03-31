Президент ФІФА відмовився виключати РФ з організації

Президент ФІФА відмовився виключати Росію з організації. Зазначимо, що сьогодні Міжнародна федерація футболу провела конгрес, на якому вирішила низку питань. Проте, найцікавіше для всіх - виключення країни-агресорки, навіть не стала розглядати, повідомляє Корреспондент.

Головним захисником російських футболістів виступив Джанні Інфантіно. Функціонер, який отримував з рук Путіна орден, заявив, що хоче зробити ФІФА майданчиком для розмови, щоб сторони змогли домогтися припинення війни.