Президент ФІФА відмовився виключати РФ з організації
Президент ФІФА відмовився виключати Росію з організації. Зазначимо, що сьогодні Міжнародна федерація футболу провела конгрес, на якому вирішила низку питань. Проте, найцікавіше для всіх - виключення країни-агресорки, навіть не стала розглядати, повідомляє Корреспондент.
Головним захисником російських футболістів виступив Джанні Інфантіно. Функціонер, який отримував з рук Путіна орден, заявив, що хоче зробити ФІФА майданчиком для розмови, щоб сторони змогли домогтися припинення війни.
"Виключення РФС з ФІФА - не варіант. Якщо ми не збираємо людей разом під час наших конгресів, тоді нам краще припинити нашу діяльність і піти додому. Можу лише закликати лідерів до діалогу та деескалації конфлікту. Виключення збірної Росії та російських клубів не було легким рішенням. Воно торкнулося людей, які люблять футбол. Але для нас це було способом наблизити мир", - заявив Інфантіно.