США запровадили нову порцію санкцій проти РФ
Міністерство фінансів США знову розширило санкції щодо Росії. Так, до списку санкцій додали 13 фізичних осіб і 21 організацію, пов'язаних з оборонно-промисловим комплексом Росії. Про це йдеться на веб-сайті американського Мінфіну, повідомляє Корреспондент.
Наприклад, під обмеження потрапили:
- Сернія Інжиніринг;
- Сертал;
- радіотехнічний НДІ Вектор, що допомагав у розробці радіолокаційної системи розвідки Ліана;
- найбільший у РФ виробник мікросхем АТ Мікрон;
- розробник суперкомп'ютерів Т-Платформа;
- НДІ молекулярної електроніки та інші.
При цьому ОЗОН банк було виключено зі списку санкцій.