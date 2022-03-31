США запровадили нову порцію санкцій проти РФ

США запровадили нову порцію санкцій проти РФ

Міністерство фінансів США знову розширило санкції щодо Росії. Так, до списку санкцій додали 13 фізичних осіб і 21 організацію, пов'язаних з оборонно-промисловим комплексом Росії. Про це йдеться на веб-сайті американського Мінфіну, повідомляє Корреспондент.

Наприклад, під обмеження потрапили:

  • Сернія Інжиніринг;
  • Сертал;
  • радіотехнічний НДІ Вектор, що допомагав у розробці радіолокаційної системи розвідки Ліана;
  • найбільший у РФ виробник мікросхем АТ Мікрон;
  • розробник суперкомп'ютерів Т-Платформа;
  • НДІ молекулярної електроніки та інші.

При цьому ОЗОН банк було виключено зі списку санкцій.

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