Війна сповільнила або зупинила роботу 86% українських компаній

Війна заподіяла шкоди - уповільнила, зменшила і навіть зупинила - 86% українських компаній, свідчать результати дослідження компанії Gradus Research, повідомляє УНІАН.

"Відповідаючи на питання "Яка допомога від уряду потрібна вам сьогодні?", підприємці на перше місце поставили податкові канікули (37%). На другому, з великим відривом, - допомога з логістикою (17%)" , - йдеться в дослідженні.

Підприємці усіма силами намагаються врятувати свою справу від закриття. Для цього український бізнес вдається до галузевої трансформації. Кожен п’ятий (21%) розпочав цей процес, 16% вже мають результат і стільки ж планують долучитися до трансформації.

"Ми потребуємо потужної економіки, потужного бізнесу в тилу, щоб сприяти перемозі на фронті. Бізнес має працювати. Якщо власник або підприємець не на фронті, то його фронт - ефективність його бізнесу, забезпечення потреб економіки воєнного часу, створення і підтримка робочих місць, сплата зарплат та податків, виконання замовлень" , - коментує президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.

Складні для бізнесу часи позначаються на фонді заробітної плати та закупівлях - всього 3-5% бізнесу збільшили ці виплати, розцінюючи їх, як соціальну допомогу, 14-19% виконують виплати на довоєнному рівні. Решта або знизили або взагалі припинили виплати - 39% не виплачують заробітну плату, а 29% зупинили відрахування постачальникам.

Як зазначила засновниця і директорка дослідницької компанії Gradus Research Євгенія Близнюк, українці вміють і хочуть працювати, навіть в умовах війни.

"У цьому "форс-мажорі" люди справи намагаються продовжувати виконувати зобов’язання перед замовниками, хоча половина зазнає падіння кількості клієнтських запитів. Підприємці виконують свої робочі обов'язки, коли лунають повітряні тривоги, коли пакуються і виїжджають, вони не переривають процесів на новому місці. Це ще один прояв життєздатності українців" , - сказала Близнюк.

Опитування було проведено 22 березня дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети у мобільному додатку, розмір вибірки - 355 респондентів.