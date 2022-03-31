Британія запровадила санкції "за путінську пропаганду"

Глава МЗС Британії Ліз Трасс оголосила про нові санкції проти російських пропагандистів та державних ЗМІ Росії. Про це йдеться на сайті британського уряду, повідомляє Корреспондент.

"Міністр закордонних справ Ліз Трасс оголосила у четвер, 31 березня, про 14 нових санкцій проти російських пропагандистів та державних ЗМІ, які розповсюджують брехню про вторгнення Путіна в Україну" , - йдеться у заяві.

Так, під санкції потрапив відомий телеведучий російського державного телеканалу Росія Сергій Брільов, який раніше проживав у Великій Британії. Він більше не зможе отримати доступ до своїх британських активів чи продовжувати ділові відносини у Сполученому Королівстві.

Уряд також запроваджує прямі санкції щодо державних ЗМІ, у тому числі проти телеканалу ТВ-Новости, що фінансується Кремлем, якому належить RT (колишня Russia Today) і Россия Сегодня, що контролює інформаційне агентство Sputnik.

Після рішення британського регулятора Ofcom щодо відкликання ліцензії на мовлення RT ці санкції гарантують, що медіа-корпорація не зможе повернутися на британські телеканали і не дозволять компаніям та приватним особам, що працюють у країні, вести справи з російськими державними пропагандистськими агентствами RT та Sputnik, а також ключовими фігурами у цих організаціях.

"Дезінформація є частиною стратегії Кремля і використовується режимом Путіна, щоб приховати правду про його вторгнення" , - йдеться у пресрелізі.

Серед інших пропагандистів, які потрапили під санкції:

Олександр Жаров, генеральний директор Газпром-медіа, колишній глава Федеральної служби з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій та масових комунікацій (Роскомнагляд),

Олексій Ніколов, керуючий директор RТ,

Антон Анісімов, керівник Sputnik International Broadcasting.

Також влада Британії наклала санкції на російського генерал-полковника Михайла Мізінцева.