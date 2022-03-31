Український суд заарештував 12 російських "Русланів"

Український суд арештував дванадцять транспортних літаків Ан-124-100 "Руслан" російської авіакомпанії "Волга-Днепр" за заявою державного підприємства "Антонов". Про це повідомила пресслужба юридичної фірми "Ілляшев та Партнери", пише Ольга Маджумдар, РБК-Україна.

Арешт наклали з метою забезпечення збереження речових доказів і подальшого відшкодування шкоди. Літаки заарештовані ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 21 березня 2022 року в межах кримінального провадження, відкритого за заявою ДП "Антонов".

Як повідомили у в прес-службі юридичної фірми, Росавіація незаконно надала право компанії, що входить в групу компаній "Волга-Днепр", видавати сертифікати льотної придатності на "Руслани".

"Фактично, протягом останніх років "Волга-Днепр" видавала сертифікати сама собі, ставлячи під загрозу безпечну експлуатацію повітряних суден, що є кричущим порушенням положень міжнародних конвенцій. Це серйозна перемога України, яка стала можливою завдяки неймовірним спільним зусиллям прокуратури, Мінтрансу, МВС, МЗС та Укроборонпрому" , - пояснили в юридичній фірмі.

Фото: Декілька літаків залишились в Німеччині та Канаді (wikipedia.org)

На даний час трьом літакам заборонено виліт із Німеччини, одному - з Канади, триває робота щодо арештів в інших юрисдикціях.

Згідно з ухвалою суду, літаки мають бути передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.