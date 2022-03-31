Зеленський обговорив з Мішелем євроінтеграцію України

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з головою Європейської ради Шарлем Мішелем, під час яких обговорив переговори з РФ та євроінтеграцію України, повідомляє Корреспондент.

"Провів чергові переговори з президентом Європейської ради. Обговорили ключові для нас питання – процес переговорів з РФ, перспективи відновлення миру, а також рух України до членства в ЄС" , - написав Зеленський у Twitter, додавши, що цінує підтримку з боку європейських партнерів та друзів.