ОВА: від окупантів звільнено два села під Черніговом
Українські військові звільнили від російських окупантів два села під Черніговом – Слободу та Лукашівку. Про це заявив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус, повідомляє Корреспондент.
"ЗСУ звільнили Лукашівку та Слободу. Там залишилося чимало вибухонебезпечних "подарунків" від орків" , - написав він у Telegram.
Чаус додав, що місцеві жителі змучені, проте "це не похитнуло віри в Україну".
"Нарешті в ці села змогли привезти необхідне" , - додав він.