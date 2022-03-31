ОВА: від окупантів звільнено два села під Черніговом

Українські військові звільнили від російських окупантів два села під Черніговом – Слободу та Лукашівку. Про це заявив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус, повідомляє Корреспондент.

"ЗСУ звільнили Лукашівку та Слободу. Там залишилося чимало вибухонебезпечних "подарунків" від орків" , - написав він у Telegram﻿.

Чаус додав, що місцеві жителі змучені, проте "це не похитнуло віри в Україну".