Європа збільшуватиме газовий імпорт з США

Єврокомісія поступово нарощуватиме газовий імпорт зі США, щоб зменшити залежність від російського газу, заявив у четвер, 31 березня, представник ЄК Ерік Мамер, повідомляє Корреспондент.

"Угода з США спрямована на збільшення обсягу ЗПГ, що поставляється з США, стосовно того, що ми вже маємо. У 2021 році говорили про 22 млрд куб. м. Ми розраховуємо на 15 млрд куб. м додатково завдяки цій угоді, що складає 10% від російського газу, що отримується нами щороку" , - сказав він.

Чиновник зазначив, що угода з США не дозволить ЄС швидко досягти незалежності від російського газу.

"Це лише крок у цьому напрямку, і ми сподіваємося, що до наступного року будемо в змозі просунутися далі завдяки цій угоді та підняти до 35 млрд куб. м (додаткові поставки)" , - пояснив Мамер.

Він нагадав, що ЄС веде переговори з міжнародними партнерами з метою диверсифікації шляхів постачання газу як ЗПГ, так і трубного.

Також у ЄС працюють над підвищенням енергетичної ефективності, розвитком відновлюваних джерел енергії, що допоможе у перспективі скоротити на дві третини до кінця року залежність від російського газу.

Як пише Reuters, компанія New Fortress Energy Inc запропонувала побудувати перший морський завод з експорту ЗПГ у США і запустити його протягом 12 місяців.

Видання зазначає, що зараз розробляється кілька берегових експортних терміналів ЗПГ у США. Але будівництво цих гігантських заводів може зайняти п'ять або більше років і коштуватиме мільярди доларів. Пропонований New Fortress морський термінал вироблятиме близько 2,8 мільйона тонн на рік (MTPA), що становить менше третини наземних заводів.

За словами компанії, конструкція заводу Fast LNG "забезпечить набагато нижчу вартість та швидший графік розгортання". Термінал розташовуватиметься в Мексиканській затоці, за 16 миль від узбережжя Луїзіани, і дозволить танкерам швартуватися і безпосередньо завантажуватися.