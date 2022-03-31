РФ заблокувала продовження мандату СММ ОБСЄ в Україні

Роботу Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі в Україні не продовжать, відповідне рішення заблокувала РФ.﻿ Про це йдеться у заяві ОБСЄ, повідомляє Європейська правда.

"Діючий голова ОБСЄ та міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау та генеральний секретар Хельга Марія Шмід висловили щирий жаль з приводу того, що не було досягнуто консенсусу щодо продовження мандату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні" , - йдеться у заяві.

Посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер розкритикував те, що Росія заблокувала необхідне одностайне рішення 57 держав ОБСЄ щодо продовження мандату місії, наклавши вето.