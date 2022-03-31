Мер Славутича: окупанти покинули ЧАЕС із полоненими нацгвардійцями

Російські окупанти, які залишили Чорнобильську АЕС, забрали з собою полонених нацгвардійців, захоплених у перші дні повномасштабного вторгнення в Україну. Про це заявив мер міста-супутника ЧАЕС Славутича Юрій Фомічев в інтерв'ю виданню Бабель, повідомляє Новое время.

За словами﻿ Фомічева, окупанти вже почали відходити в бік Білорусі, від Славутича вони відступили більш ніж на 40 кілометрів.

"Сьогодні десь ближче до обіду вони виходили великою колоною з села Михайло-Коцюбинське. Зараз ми намагаємося вирішувати гуманітарні питання, вже завезли трохи продуктів до міста, їздять волонтери і вивозять людей до Києва — це поки що не зелений коридор, люди їдуть на власних машинах" , — розповів мер.

Раніше НАЕК Енергоатом повідомила, що частина російських окупантів, які захопили Чорнобильську АЕС та інші об'єкти в Зоні відчуження, двома колонами вирушили в бік українсько-білоруського кордону. За даними Енергоатому, окупанти рили окопи і будували загородження на території Зони відчуження та в Рудому лісі, тому могли отримати значні дози опромінення.

Білоруські журналісти помітили колону зі 100 одиниць російської техніки, яка їхала в бік білоруського Брагіна з боку Чорнобильської зони.

30 березня у Пентагоні повідомили, що російські окупанти почали виводити війська з території Чорнобильської АЕС.

24 лютого стало відомо, що російські окупанти захопили Чорнобильську АЕС. Через дії росіян на ЧАЕС було неможливо безпечно провести перезмінку.

Часткову ротацію персоналу ЧАЕС провели лише 20 березня. Люди перебували на робочих місцях близько 600 годин. Також через дії росіян станцію чотири дні поспіль було повністю знеструмлено. Україна вимагає від МАГАТЕ заборонити окупантам наближатися більш ніж на 30 км до українських об'єктів атомної енергетики.