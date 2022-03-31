Прем'єр Польщі вважає, що РФ спробує захопити третину України

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що, на його думку, російські війська "досить скоро" спробує захопити третину території в Україні, і що Москва використає це для посилення своєї позиції на переговорах, повідомляє Європейська правда.

"Я бачу перегрупування, реорганізацію російських військ. Я думаю, що вони досить скоро спробують оточити українські сили, зокрема на Донбасі. А потім, захопивши третину землі в Україні, вони захочуть вести переговори з цієї… дуже сильної позиції" , – сказав Моравецький в ефірі CNN.

Прем’єр Польщі наголосив, що союзникам України необхідно продовжувати вводити "нищівний набір санкцій".

"Москва боїться довгострокових санкцій. Ми виступаємо за конфіскацію їхніх активів і робимо все можливе, щоб припинити купувати російську нафту і газ" , - заявив він.

Попри те, що західні союзники вже ввели жорсткі санкції, прем'єр-міністр Польщі попередив, що ціна російського рубля залишається в основному стабільною і це є доказом того, що "на даний момент Путін і його оточення змогло змінити фіскальну політику, грошово-кредитну політику, фінансову політику таким чином, щоб вони були певною мірою несприйнятливі до санкцій... принаймні протягом наступних кількох місяців".

"Протягом наступних тижнів і наступних кількох місяців Росія готова до цієї війни. Я не впевнений, чи Захід, чи Сполучені Штати, Європейський Союз і НАТО так підготовлені. ... Наша громадська думка втомиться від цієї війни" , – сказав він.

Моравецький також попередив, що поки "українці воюють з левиними серцями", Заходу необхідно терміново збільшити постачання зброї в країну, звернувшись до Сполучених Штатів із прямим закликом діяти швидко.