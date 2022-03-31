У Пентагоні назвали напрямки авіаударів РФ

Російські військові найближчим часом зосередять свої авіаудари по Києву, Чернігову, Ізюму та Донбасу. Про це заявив високопосадовець Міністерства оборони США, повідомляє Корреспондент.

"Ми бачили, як росіяни продовжують збільшувати кількість вильотів своєї бойової авіації за останню добу, загалом понад 300 вильотів, і їх удари припадають на Київ, Чернігів, Ізюм, про який ми говорили раніше, та операцію Об'єднаних сил – по суті, на Донбасі. Загалом, це і є чотири основні напрямки, за якими вони здійснюють авіаудари" , - цитує CNN заяву в Пентагоні.

При цьому чиновник наголосив, що у Києві зберігається великий ризик подальших авіаударів.