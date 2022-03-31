Генштаб: окупанти створюють нове угруповання військ

Російські загарбники намагаються створити нове угруповання військ на Слобожанському напрямі. Про це заявив Генштаб ЗСУ, повідомляє Корреспондент.

У вечірньому зведенні Генштабу у четвер, 31 березня, зазначено, що нове угруповання створюється з метою встановлення контролю за частинами територій Харківської, Луганської та Донецької областей, включаючи блокаду міст Слов'янськ та Краматорськ.

Крім того, ворог продовжує атакувати місто Попасна на Луганщині, імовірно з метою відвернення уваги військового керівництва України від спроб встановлення контролю над Ізюмом та Маріуполем.

Крім того, на Сіверському напрямку фіксується перекидання до білоруського міста Гомель найманців із країн Близького Сходу. Так, 29 березня було перекинуто 200 найманців на військовий аеродром Гомель у Білорусі.

Також Росія продовжує перекидання ракетних підрозділів до Білорусі з метою збільшення інтенсивності обстрілів балістичними ракетами населених пунктів та об'єктів інфраструктури в Україні. У районі Гомеля виявлено прибуття трьох ракетних комплексів Іскандер та двох комплексів ППО С-300 для їх прикриття.