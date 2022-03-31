Україна отримає ще більше летальної зброї - Уоллес

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив у четвер, 31 березня, що Великобританія та її союзники домовилися направити Україні більше летальної зброї, щоб допомогти захистити її від вторгнення Росії, повідомляє Корреспондент.

Як пише видання Devdiscourse, за словами Уоллеса, низка країн виступили або з новими ідеями, або з додатковими фінансовими зобов'язаннями.

Глава Міноборони Британії додав, що летальна допомога включає артилерію дальньої дії, боєприпаси та інше зенітне озброєння.

Зазначається, що таке рішення було ухвалено на конференції донорів, у якій взяли участь понад 30 міжнародних партнерів. Конференцію у четвер провело Сполучене Королівство, щоб мобілізувати більше летальної зброї для України.