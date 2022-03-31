Енергоатом: українські АЕС переведено до Паризького центру

Всесвітня асоціація організацій, що експлуатують атомні електростанції (ВАТ АЕС), перевела оператора всіх українських АЕС НАЕК Енергоатом із Московського до Паризького центру. Про це інформував Енергоатом, повідомляє Корреспондент.

"Сьогодні Рада керуючих ВАТ АЕС на своєму засіданні підтримала заявку Енергоатому і прийняла рішення про переведення компанії разом з усіма її станціями та атомними енергоблоками до Паризького центру асоціації" , – йдеться у заяві.

Вказано, що українські атомні електростанції входили до Московського центру ВАТ АЕС з моменту створення цієї організації у 1989 році.

У Паризький центр переводяться:

Запорізька АЕС (6 блоків ВВЕР-1000)

Рівненська АЕС (2 блоки ВВЕР-440, 2 блоки ВВЕР-1000)

Південноукраїнська АЕС (3 блоки ВВЕР-1000)

Хмельницька АЕС (2 блоки ВВЕР-1000).

ВАТ АЕС (WANO) об'єднує всіх операторів АЕС світу та сприяє обміну досвідом експлуатації станцій, щоб члени асоціації могли спільно працювати для досягнення найвищого рівня безпеки та надійності під час експлуатації своїх АЕС.