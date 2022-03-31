Міноборони: РФ перекидає в Гомель найманців з Близького Сходу

В Гомель (Білорусь) перекидають найманців із країн Близького Сходу для війни проти України. Про це заявило Міністерство оборони, повідомляє Новое время.

"За отриманою інформацією, 29 березня, перекинуто 200 найманців до військового аеродрому Гомель" , — йдеться у заяві﻿.

Наразі Росія також продовжує перекидання ракетних підрозділів до Білорусі для збільшення інтенсивності обстрілів балістичними ракетами населених пунктів та об'єктів інфраструктури на території України.

Зокрема, у районі Гомеля виявили прибуття трьох ракетних комплексів «Іскандер» та двох комплексів ППО С-300 для їхнього прикриття.