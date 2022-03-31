Німеччина розглядає націоналізацію дочок "Газпрому" та "Роснефти"

Федеральний уряд вивчає варіант із націоналізацією дочірніх підприємств "Газпрому" та "Роснефти" на території Німеччини, пише Антон Федорців, РБК-Україна.

Як пише Handelsblatt, ймовірний дефіцит енергоносіїв примусив німецький уряд до пошуку нових ідей. Міністерство фінансів працює над низкою опцій, зокрема, і націоналізацією "дочок" російських держкомпаній.

Урядовці на чолі з канцлером Шольцом стурбовані стабільністю енергетичного сектору. Російські компанії в Німеччині, які мають системне значення, можуть спровокувати масові збої енергопостачання.

Gazprom Germania керує великими газосховищами, а Rosneft Deutschland є ключовим гравцем на ринках бензину, дизельного палива та гасу. Обидві компанії є наразі незамінними на енергетичному ринку Німеччини.