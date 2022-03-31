Німеччина розглядає націоналізацію дочок "Газпрому" та "Роснефти"

Німеччина розглядає націоналізацію дочок "Газпрому" та "Роснефти"

Федеральний уряд вивчає варіант із націоналізацією дочірніх підприємств "Газпрому" та "Роснефти" на території Німеччини, пише Антон Федорців, РБК-Україна.

Як пише Handelsblatt, ймовірний дефіцит енергоносіїв примусив німецький уряд до пошуку нових ідей. Міністерство фінансів працює над низкою опцій, зокрема, і націоналізацією "дочок" російських держкомпаній.

Урядовці на чолі з канцлером Шольцом стурбовані стабільністю енергетичного сектору. Російські компанії в Німеччині, які мають системне значення, можуть спровокувати масові збої енергопостачання.

Gazprom Germania керує великими газосховищами, а Rosneft Deutschland є ключовим гравцем на ринках бензину, дизельного палива та гасу. Обидві компанії є наразі незамінними на енергетичному ринку Німеччини.

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