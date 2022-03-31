CNN: Росія продає нафту на тіньовому ринку

Війна Росії проти України спровокувала частковий відхід світового ринку нафти у тінь. Ембарго на російську нафту поки що запровадили лише США, при цьому до 1,5 млн барелів нафти щодня кудись поставляється. Про це йдеться у матеріалах CNN, повідомляє Корреспондент.

Наголошується, що вторгнення в Україну зробило РФ ізгоєм на світовому енергетичному ринку. Тим не менш, на сьогоднішній день є деякі ознаки того, що її знову купують. Мабуть, у тіні.

Видання пише, що танкери із сирою російською нафтою та нафтопродуктами почали частіше зникати з радарів. Редакція передбачає, що така практика може застосовуватись для того, щоб обійти санкції. Так, за даними компанії, що відстежує Windward, тіньова активність російських танкерів зросла на 600%.

"Ми спостерігаємо сплеск числа випадків, коли російські танкери навмисно відключають транспондери, щоб обійти санкції. Російський флот починає приховувати своє місцезнаходження та свій експорт" , - сказав гендиректор Windward Амі Даніель.

Зокрема, за один тиждень з 12 березня було зафіксовано 33 випадки тіньової активності танкерів із російською нафтою та нафтопродуктами. Зазначається, що це на 236% вище, ніж у середньому протягом тижня за попередні 12 місяців.

Також, за оцінками дослідницької компанії Rystad Energy, з початку війни кудись зникало від 1,2 до 1,5 млн. барелів російської нафти на день. Аналітики припускають, що її таємно купують китайські та індійські нафтопереробні заводи.