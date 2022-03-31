Родичі загиблих в Україні військових РФ судяться з командирами

У Росії родичі загиблих в Україні російських військових почали подавати судові позови проти командирів частин, де служили їхні близькі. Про це заявив Генштаб ЗСУ, повідомляє Корреспондент.

"У Російській Федерації почалася практика подання до судових установ заяв на військове керівництво родичами загиблих у війні з Україною російських військовослужбовців" , - йдеться в заяві Генштабу.

Зазначається, що один із випадків подання до суду на командира частини зафіксовано у 752-му мотострілецькому полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу.