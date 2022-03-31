Зеленський обговорив з Ердоганом гарантії безпеки України

Президент Володимир Зеленський провів чергові переговори з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, повідомляє Корреспондент.

"Провів чергові переговори з справжнім другом України президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом. Відзначив високий рівень організації переговорів делегацій у Стамбулі. Узгодили подальші кроки на шляху до досягнення миру. Вдячний Туреччині за готовність стати гарантом безпеки нашої держави" , - написав Зеленський у Twitter .

У свою чергу, міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що також провів переговори з Ердоганом. За його словами, обговорювалася ситуація на передовій, військових злочинах Росії проти мирних українців та пошкодження інфраструктури.