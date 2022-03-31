Енергоатом: на ЧАЕС підтвердили відсутність військових РФ

Персонал Чорнобильської атомної електростанції підтвердив відсутність сторонніх осіб на ядерному об'єкті. Російські окупанти склали і підписали "акт прийому-передачі" ЧАЕС.﻿ Про це інформує "Енергоатом", пише Антон Федорців, РБК-Україна.

"На Чорнобильській АЕС немає сторонніх осіб. За повідомленням персоналу Чорнобильської атомної електростанції, на майданчику АЕС на даний час немає сторонніх осіб" , – йдеться в повідомленні.

Раніше російські війська зняли облогу зі Славутича – міста енергетиків станції. Також вони змусили керівництво ЧАЕС підписати "акт прийому-передачі", в якому зазначили, що впродовж п'яти тижнів "забезпечували надійну охорону й оборону" атомної електростанції.

Нагадаємо, що українські АЕС перевели до Паризького центру Всесвітньої асоціації організацій, що експлуатують атомні електростанції.