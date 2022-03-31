The Guardian: ЄС має намір пригрозити Китаю у разі його підтримки РФ

Європейський Союз зібрався пригрозити Китаю запровадженням санкцій, якщо Піднебесна наважиться підтримати Росію у війні проти України, пише Антон Федорців, РБК-Україна.

За матеріалами The Guardian, 1 квітня у режимі відеоконференції відбудеться саміт ЄС-Китай. Російсько-українська війна, ймовірно, стане центральною темою перемовин.

Європейські дипломати вважають, що лідери Євросоюзу зобов'язані передати китайській владі сигнал про неприпустимість будь-якої допомоги РФ. Ідеться не лише про військово-технічну допомогу, а й підтримку спроб Росії уникнути санкцій.

"Сенс повинен бути чітким: будь-яка військова чи фінансова підтримка Китаєм Росії, зокрема, для обходу санкцій, матиме серйозні наслідки для взаємин між ЄС і Китаєм" , – заявив у коментарі один із топ-дипломатів.

Його колега додав, що саміт стане визначальним для двосторонніх відносин на роки вперед. Якщо китайська влада наважиться на підтримку РФ, то лише посилить міцний трансатлантичний союз.