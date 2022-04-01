Politico: Казахстан пропонує європейським компаніям допомогти продавати товари у РФ

Казахстан пропонує допомогти європейським компаніям, які хочуть продовжувати продавати товари в РФ, але прагнуть уникнути негативних наслідків. Там кажуть, що «торгівля є торгівля», повідомляє Новое время.

Про це заявив перший заступник глави Адміністрації президента Казахстану Тимур Сулейменов в інтерв'ю Politico.

"Європейські компанії йдуть з Росії або через санкції, або через тиск громадськості, акціонерів та етичні міркування. Вони хочуть бути десь поруч, і ми хотіли б бути цим сусідом. Торгівля є торгівля, і ці компанії хотіли б розділити російський споживчий ринок" , — сказав Сулейменов.

Він розповів, що зустрічався у Брюсселі з єврокомісаром Валдісом Домбровскісом і Європейська комісія загалом підтримує таке рішення.

Сулейменов наголосив, що Казахстан пропонує не спосіб обійти міжнародні санкції, а допомогти компаніям законно продавати росіянам такі товари, як кросівки та футболки.

Казахстан має привілейований доступ на російський ринок через Євразійський економічний союз.

Сулейменов сказав, що хотів би уточнити у Комісії, чи не заперечує вона проти «можливостей», які створює для Казахстану вторгнення Росії в Україну для залучення європейського бізнесу.

"Ми щойно обговорили це з комісією, чи згодні вони з цим. Ми отримали ідеальну відповідь, що доти, доки режим санкцій дотримується — і, звичайно, Казахстан дотримується всіх інших зобов’язань, СОТ, угоди про уникнення подвійного оподаткування і таке інше — вони більш ніж раді, що європейські компанії знаходяться в Казахстані" , — сказав він.

За словами Сулейменова, Казахстан займає нейтральну позицію щодо війни в Україні: «Ми не підтримуємо жодної частини конфлікту ні у військовому, ні в політичному плані, але ми надаємо гуманітарну допомогу Україні».