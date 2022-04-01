ОК "Південь": на Херсонщині визволено 11 населених пунктів

Завдяки 60-й окремій піхотній бригаді Збройних Сил України від окупантів у Херсонській області звільнено 11 населених пунктів. Про це, посилаючись на прес-службу Оперативного командування "Південь", повідомляє Новое время.

Як повідомляється, вони повністю перебувають під контролем українських захисників.

Мова йде про такі населені пункти: Нововоронцовка, Мала Шестерня, Новогригорівка, Тополине, Князівка, Краснівка, Свободне, Кам’янка, Пригір'я, Кочубєївка, Орлове.

Відзначається, що місцеве населення на сьогодні може отримувати гуманітарну допомогу — медикаменти і продукти харчування.

Під час операції із визволення цих населених пунктів підрозділ 60-тої окремої піхотної бригади оновився "трофейною" технікою: танками Т-64 (з повним боєкомплектом), БМП-2, БМД-2 і ЗУ-2М на базі МТЛБу.