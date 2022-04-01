Живицький: у Сумській області розпочнуть часткову посівну кампанію

У Сумській області хочуть почати посівну кампанію в районах, де немає небезпеки ворожих обстрілів, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це заявив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Важливе про посівну кампанію: попри все, на Сумщині плануємо починати посівну! Там, де не стріляють - будемо сіяти" , - написав він у Telegram.

Зараз аграрії та фермери займаються підготовкою грунт під посів ярих культур. Разом з тим є проблеми з паливом для техніки.

"Якщо насінням ще забезпечені більш-менш, то складнощі із придбанням та доставкою дизельного пального лишаються. Не все добре і з добривами. Працюємо" , - зазначив чиновник.

Живицький також розповів про ситуацію з безпекою, і що російські окупанти можуть вести обстріли в деяких районах.

Так, існує небезпека для пересування дорогами в громадах Конотопського та північної частини Роменського районів.