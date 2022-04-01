У Байдена не бачать умов для переговорів з Путіним

Директор Білого дому зі зв'язків з громадськістю Кейт Бедінгфілд заявила, що президент США Джо Байден "не планує" розмовляти з президентом Росії Володимиром Путіним. Потрібна "серйозна деескалація", пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

"В даний час (планів на розмову - ред.) немає. Нам було абсолютно ясно, що будь - яке відновлення дипломатії на цьому рівні вимагатиме від росіян серйозної демонстрації серйозної деескалації, а ми цього не бачили" , - заявила вона.

Раніше в Білому домі розповіли, що говорити про зустріч Байдена і президента РФ Володимира Путіна буде можливо тільки після відчутної деескалації в Україні.