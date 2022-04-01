МЗС: РФ заблокувала роботу моніторингової місії ОБСЄ в Україні

Росія заблокувала роботу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, серед ключових завдань якої були зменшення напруги, а також розвиток миру, стабільності та безпеки, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це йдеться в заяві МЗС України.

У Міністерстві закордонних справ України впевнені, що Росія не зацікавлена в роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яка повинна фіксувати численні порушення російськими загарбниками норм міжнародного гуманітарного права, фактів вчинення військових злочинів і злочинів проти людяності.

Але в МЗС України запевнили, що деструктивна позиція РФ не дозволить уникнути відповідальності ні військовому і політичному керівництву, ні безпосереднім виконавцям злочинних наказів. Українські дипломати також висловлюють рішучу підтримку зусиллям польського головування та Генеральному секретарю ОБСЄ для забезпечення ефективної присутності ОБСЄ в Україні.