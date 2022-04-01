США готують санкції проти оборонного, аерокосмічного та морського секторів РФ

Міністерство торгівлі США готує нові санкції проти оборонного, аерокосмічного і морського секторів Росії, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

За словами директора зі зв'язків з громадськістю Білого дому Кейт Бедінгфілд, найближчими днями Міністерство торгівлі США додасть 120 російських і білоруських організацій в список компаній, проти яких будуть застосовані торгові обмеження США.

Бедінгфілд зазначила, що додавання до списку означає, що ці компанії або організації більше не зможуть отримувати передові технології США без ліцензії, яка в більшості, якщо не у всіх, випадках буде відхилена.