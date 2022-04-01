ERR: Естонія забороняє Яндекс.Таксі на своїй території

Уряд Естонії ухвалив рішення про заборону діяльності Яндекс.Таксі на території країни з 11 квітня. Це пов’язано із вторгненням РФ в Україну, повідомляє Новое время.

Про це повідомила прем'єр-міністр країни Кая Каллас, повідомляє портал ERR.

" Заборона діяльності Yandex дає чіткий сигнал про те, що компаніям, які співпрацюють з російськими спецслужбами, не місце в Естонії" , - заявила Каллас.

Вона також наголосила, що Естонія виступила з пропозицією щодо запровадження санкцій проти компанії на території ЄС.

Уточнюється, що естонські інтернет-провайдери повинні обмежити доступ до веб-сайтів та програм Yandex NV, пов'язаних з таксі. ( Yandex Go та Yandex Pro). Крім того, магазини додатків ( Google Play, App Store та ін.) повинні обмежити завантаження програм Yandex зі свого магазину програм і припинити пропонувати оновлення програм.

Затверджені 31 березня урядом санкції щодо Yandex NV набудуть чинності 11 квітня.