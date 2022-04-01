США вводять у свої паспорти окрему гендерну ідентичність

Починаючи з 11 квітня цього року громадяни США зможуть отримувати паспорти з відміткою "X" в графі гендерної ідентичності особистості. Це буде свідчити про невизначений гендер, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Про це йдеться в заяві Державного департаменту США.

"Починаючи з 11 квітня громадяни США зможуть вибирати "X" в якості гендерного маркера в заяві на отримання паспорта США, а в наступному році ця можливість стане доступна для інших форм документів" , - йдеться в повідомленні.

У Держдепартаменті пояснили, що третій гендерний маркер зробили спеціально для небінарних, інтерсексуальних і гендерно неконформних людей.

"Ми дійшли висновку, що визначення гендерного маркера "X" у публічних формах Державного департаменту буде "невизначеною або іншою гендерною ідентичністю". Це визначення поважає приватне життя людей, просуваючи інклюзивність" , - додали чиновники.

Нагадаємо, у США вперше видали паспорт з невизначеним гендером у жовтні 2021 року. Тоді говорилося, що всі охочі зможуть отримати такий паспорт у 2022 році.